Bürgermeister Ludwig kann sich "Schanigarten-Öffnung" vorstellen

Zudem müsse man größeren "illegalen Treffen" entgegenwirken. Er plädiere dafür, dass die Gastronomie, die Kulturszene und Sportvereine als Verbündete zusammenarbeiten. Mit den richtigen Rahmenbedingungen, wie eben Eintrittstests.

Unter dem Motto "Wien gurgelt" und "Schutzschild Wien" wolle man die bereits bestehenden Teststraßen und Testmöglichkeiten ausbauen. Am Montag will die Regierung über weitere Maßnahmen oder Lockerungen entscheiden. Diesen Entscheidungen am Montag wolle er nicht vorgreifen.

Draußen ist besser als Drinnen

"Man muss die Richtlinien genau definieren", sagt der Bürgermeister. Er macht das am Beispiel der Kinder fest: "Sie gehen am Vormittag gemeinsam in die Schule und spielen am Nachmittag gemeinsam Fußball. Aber sie werden nicht gemeinsam Duschen oder in einer gemeinsamen Umkleidekabine sein, denn das sind die Orte, an welchen man sich anstecken kann."

Zum Stichwort "Schanigarten-Öffnung" sagt der Bürgermeister, das diese möglich sei: Ganz nach dem Motto "Draußen ist besser als Drinnen" werde man den öffentlichen Raum mehr und anders nützen können.