Tag der Entscheidung für Wiener Neustadts Corona-Probleme

Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hat am Samstag den Erlass für die schärferen Corona-Maßnahmen in "Hochinzidenzgebieten" begrüßt. Er freute sich, dass eine befürchtete gänzliche Abriegelung der Stadt Wiener Neustadt "vom Tisch" sei. "Die von Minister Anschober angeordneten Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt, womit die Hoffnung besteht, dass das befürchtete Chaos am Bahnhof und an den Stadtausfahrten ausbleiben wird", hielt er fest.

Bei einer Stadt in der Größe von Wiener Neustadt mit 42.000 Ein- und Auspendlern sowie 15.000 Passagieren im öffentlichen Nahverkehr täglich, lasse sich nicht hermetisch abriegeln, so die Kritik am Vorhaben des Gesundheitsministeriums.

400 Infizierte in der 7-Tages-Inzidenz

Der Erlass sieht zum Verlassen eines Gebietes mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 400 einen negativen Coronatest vor. Ein Antigentest darf dabei nicht älter als 48, ein PCR-Test nicht älter als 72 Stunden sein. Eine ärztliche Bestätigung einer vergangenen Infektion mit dem Coronavirus berechtige ebenfalls zur Ausreise. Die Maßnahmen sollen solange aufrechterhalten werden, bis die Sieben-Tages-Inzidenz in der betroffenen Zone für zumindest zehn Tage unter 200 gefallen ist.

"Ich gehe davon aus, dass wir täglich 15.000 Tests durchführen müssen", sagte Schneeberger. Aktuell könnten in der Stadt etwa 2.000 Personen pro Tag untersucht werden. "Voraussetzung für den massiven Ausbau der Tests ist die zur Verfügung Stellung von ausreichend Testkits und Testmaterial durch das Gesundheitsministerium, ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres und ausreichend vorhandenes, qualifiziertes Personal für die Durchführung der Tests", so der Bürgermeister.