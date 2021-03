Bürgermeister Schneeberger: "Contact Tracing in Wr. Neustadt tagesaktuell"

Nach dem sprunghaften Anstieg der Inzidenz auf über 400 in Wiener Neustadt gebe es seit Dienstag mit Unterstützung des Landes Niederösterreich vier mobile Drive-Ins auf den Haupteinfahrtsstraßen und ab dem (heutigen) Freitag eine mobile Teststation am Bahnhof, so Schneeberger weiter. Darüber hinaus würden über die "Covid Fighters" alle Schülerinnen und Schüler der Stadt - mehr als 12.000 - getestet. Zudem fänden laufend Kontrollen der Gesundheitsbehörde mit der Exekutive statt.

Rasche Durchimpfung

Nicht zuletzt wies Schneeberger darauf hin, dass er als effizientesten Weg "eine rasche Durchimpfung der Bevölkerung" ansehe. Ab 16. März würden Impfstraßen in der Arena Nova eingerichtet. Werde seitens des Gesundheitsministeriums "ausreichend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung gestellt", könnte Wiener Neustadt "umgehend impfen".

Was die geplante Verordnung zu verpflichtenden Ausreisetestungen in Bezirken und Gemeinden mit einer Sieben-Tages-Inzidenz über 400 angeht, wies Schneeberger darauf hin, "dass in einer Stadt mit 50.000 Bewohnerinnen und Bewohnern, täglich 21.000 Aus- und 20.600 Einpendlern, 15.000 Passagieren des Öffentlichen Nahverkehrs, einer Hauptdurchzugsstraße mit 28.000 Kfz und als Verkehrsknotenpunkt für die gesamte Region diese Maßnahme ohne zur Verfügung Stellung von ausreichend zusätzlichem Personal nicht durchführbar ist".