Hohe Infektionszahlen: Wr. Neustadt bekommt rasch Impfstraße

Aufgrund der hohen COVID-19-Infektionszahlen in der Stadt Wiener Neustadt wird der Start der Impfstraße in der Arena Nova-Veranstaltungshalle vorgezogen. Das hat das Rathaus am Donnerstag verlautbart. Bereits ab dem 16. März wird mit den Schutzimpfungen begonnen. Verimpft wird dabei nicht der Impfstoff von AstraZeneca, sondern der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Eine Vorregistrierung auf www.impfung.at ist unbedingt erforderlich, die Terminvergabe erfolgt dann in Gruppen gemäß der Impfstrategie des Bundes. Die Stadt hat eine eigene Hotline (02622/373/777) zur Hilfestellung für Probleme bei der Registrierung eingerichtet.

„In den letzten Wochen sind wir leider – trotz aller Maßnahmen wie den kostenlosen Tests, dem engagierten Contact Tracing oder den Polizeikontrollen – zu einem der Corona-Hotspots von ganz Österreich geworden. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir es gemeinsam mit dem Land Niederösterreich geschafft haben, den Beginn der großen Impfstraße um zwei Wochen auf den 16. März vorzuverlegen", so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.