Was man vor einer Impfung wissen sollte: Die wichtigsten Infos

„Das Zeug ist echt nicht ohne – aber es wirkt.“ Assistenzarzt Matthias M. bekam nach der Impfung mit Astra Zeneca für mehrere Stunden hohes Fieber (über 39° C) und Schüttelfrost, einige Kolleginnen und Kollegen meldeten sich am nächsten Tag krank.

„Aber natürlich alles kein Vergleich zu einer Covid-19-Erkrankung.“ – „Wir sind das einfach nicht mehr gewohnt, dass wir nach einer Impfung müde sind oder sogar fiebrig, aber das sind völlig normale Reaktionen des Körpers, die einfach zeigen: das Immunsystem funktioniert“, sagt Kinderarzt Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferats der Österr. Ärztekammer.

Welche Impfreaktionen kann ich bekommen? Fieber ist die in Österreich bislang am häufigsten gemeldete Impfreaktion, gefolgt von Kopfweh, Müdigkeit, Schmerzen an der Impfstelle sowie Gelenk- und Muskelschmerzen. „Die Mehrheit war in der Intensität mild bis moderat und verschwand binnen weniger Tage“, so das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG). Die Daten liefern keinen Grund zur Sorge, „Reaktionen entsprechen dem, was aus Studien zu erwarten war“, sagte BASG-Chefin Christa Wirthumer-Hoche. In Österreich können Nebenwirkungen von Patienten freiwillig an das BASG gemeldet werden. Ärzte, Apotheker und andere Angehörige von Gesundheitsberufen sind dazu verpflichtet, betont Wirthumer-Hoche. Das Formular für Patienten: https://nebenwirkung.basg.gv.at/

Sind solche Reaktionen gefährlich für ältere Menschen? Sowohl die Zulassungsstudien der Impfstoffe wie auch die Daten aus der Praxis zeigen: vor allem Jüngere sind von den Impfreaktionen betroffen. In Österreich gab es die mit Abstand meisten Meldungen in der Gruppe der 18- bis 44-Jährigen.