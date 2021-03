Erste Massenimpfaktion gegen Virus-Mutation

Aber Schwaz soll so zu einer Art Test- und Forschungsregion in Europa werden, das Projekt wird von Wissenschaftern begleitet. Schwaz mit rund 85.000 Einwohnern wurde gewählt, weil dort die Südafrika-Mutation des Virus besonders stark grassiert und einen der größten Cluster in Europa ausbildete: Derzeit gibt es in Schwaz 277 Personen, die aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind das ist der höchste Wert in Tirol, das landesweit mit 107,3 eine relativ niedrige 7-Tages-Inzidenz hat (Fälle gerechnet auf 100.000 Einwohner). Die hohe Anzahl an Infektionen in Schwaz führen Experten auf die Mutation zurück: Von 88 im Bundesland nachgewiesenen Mutationen waren 66 in Schwaz.