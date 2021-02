In welchen Bezirken die Corona-Zahlen derzeit am stärksten steigen

Die Bezirke im Vergleich

Nach wie vor am stärksten betroffen ist aktuell der Bezirk Hermagor mit einem Wert von 670. Vergangene Woche lag die 7-Tages-Inzidenz noch bei 559 - auch damals schon der Spitzenwert in Österreich.

Der Kärntner Bezirk ist von der infektiöseren britischen Virusvariante besonders betroffen, die Behörden sind alarmiert. Bei Stichproben wurde am Donnerstag festgestellt, dass Infizierte über die Zehn-Tages-Quarantäne hinaus ansteckend sind. Acht von zehn Getesteten waren noch infektiös, sagte Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes. Für das Wochenende werden nun zusätzliche Antigentests in Hermagor und Kötschach-Mauthen angeboten, dazu werden in Hermagor zwei Teststraßen eingerichtet.

Auf Platz zwei in Österreich liegt derzeit Wiener Neustadt mit einer 7-Tages-Inzidenz von 436, gefolgt von Hartberg-Fürstenfeld (298) und Sankt Johann im Pongau (296).

Am anderen Ende der Skala liegt wie schon so oft Rust, wo in den vergangenen sieben Tagen nicht ein Corona-Fall registriert wurde, gefolgt von Bregenz (35), Innsbruck (45) und Steyr (50).

Hier gibt es die Daten für alle Bezirke: