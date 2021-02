Warum Experten sagen, Astra Zeneca ist viel besser als sein Ruf

Wären solche Nebenwirkungen aber nicht speziell für Ältere ein Nachteil?

„Nein“, sagt Zwiauer entschlossen. Denn die Impfreaktionen betreffen hauptsächlich Jüngere. „Gerade bei Älteren hat sich eine besonders gute Verträglichkeit von Astra Zeneca gezeigt. Das hat mit dem Immunsystem der jüngeren Personen zu tun, das reagiert besser.“ – „Astra Zeneca ist der einzige Hersteller, der untersucht hat, ob die vorbeugende Gabe von Paracetamol am Tag der Impfung und am Tag danach Impfreaktionen reduzieren kann, und da zeigte sich, dass dies der Fall ist“, betont der Infektiologe Herwig Kollaritsch zusätzlich.

Erhöht ein längerer Abstand zwischen den beiden Astra-Zeneca-Dosen die Wirksamkeit?

Eine Studie der Uni Oxford ergab, dass bei einem Abstand von zwölf und mehr Wochen zwischen den beiden Teilimpfungen in der Gruppe der Geimpften 81 Prozent weniger symptomatische Erkrankungen auftraten als bei Ungeimpften. Bei einem Abstand von sechs Wochen lag die Wirksamkeit nur bei 51 Prozent.

In den Anwendungsempfehlungen des Impfgremiums wird das bereits berücksichtigt: „Die 2. Dosis sollte vorzugsweise 11–12 Wochen nach der 1. Dosis verabreicht werden.“ Der längere Abstand führt zu einer besseren Ausreifung der Immunabwehr. Laut der Studie konnten Antikörper dadurch mehr als doppelt so gut an das Virus andocken.

Die längere Pause zwischen den Teilimpfungen bedeutet jedoch nicht, dass sich ein Impfschutz erst nach 12 Wochen einstellt: „Bereits drei Wochen nach der ersten Dosis beginnt die Schutzwirkung“, betont das Impfgremium.