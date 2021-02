Reicht nach durchgemachter Corona-Infektion eine Impfdosis aus?

Die Krankenschwester Karin S. erkrankte im vergangenen Sommer an Covid-19. Dieser Tage erhielt sie die erste Dosis eines mRNA-Impfstoffes – und reagierte extrem heftig. Braucht sie jetzt überhaupt noch eine zweite Impfdosis?

Bereits mehrere vorveröffentlichte Studien zeigen jetzt: Die Antikörper-Antwort nach der ersten Impfdosis in Personen mit durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion ist mit bereits bestehender Immunität vergleichbar – oder sogar höher – wie bei Personen, die noch keine Infektion durchgemacht und zwei Impfdosen erhalten haben.

Und: Impfreaktionen (Kopf- und Muskelschmerzen, Müdigkeit) waren bei den bereits infiziert Gewesenen deutlich häufiger. „Gibt man diesen Personen nur eine Dosis, hätte das keinen negativen Effekt auf ihre Antikörperspiegel, würde unnötige Schmerzen ersparen und zusätzliche Impfstoffdosen freigeben“, schreibt der in New York tätige österreichische Virologe Florian Krammer in seiner Studie. Und der US-Kardiologe Eric Topol fragt auf Twitter: "Wie viele Studien sind noch notwendig damit wir akzeptieren, dass Menschen mit vorangegangenem Covid-19 nach einer mRNA-Impfdosis eine robuste Antikörperantwort haben, vergleichbar jener bei Personen ohne Covid nach der zweiten Dosis?"