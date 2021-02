Kann man die Impfstoffe auch vermischen?

Fehlende Daten und daraus geschürte Gerüchte sorgen momentan für eine große Skepsis gegenüber dem Astra-Zeneca-Vakzin – vor allem in Hinblick auf die Südafrika-Variante. So rückt nun die Frage, ob man Impfstoffe denn auch mischen könne, immer mehr in den Mittelpunkt. Die erste Dosis mit Astra Zeneca, die zweite aber mit einem mRNA-Impfstoff?

Momentan ist das nicht möglich. Der Grund sind fehlende Studiendaten dazu. Und was nicht untersucht wurde, kann von der Behörde auch nicht zugelassen werden. In Großbritannien wurde so eine Studie nun begonnen. Der Virologe Florian Krammer regte an, auch in Tirol eine solche Studie zu machen. Er schlägt vor, etwa 200 Freiwillige zu untersuchen, die eine Kombination aus Impfstoffen erhalten – verglichen mit einer Kontrollgruppe. Sein Hinweis: eine Impfstoff-Kombination wird oft in klinischen Studien eingesetzt, um bessere Immunantworten zu bekommen.