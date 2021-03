Hemmstoffe verhindern die Vermehung von Corona-Viren

Ein Forschungsteam von Pharmazeuten der Universität Bonn hat zwei Wirkstoff-Familien entdeckt, die die Vermehrung des Coronavirus SARS-CoV-2 blockieren können. Die Arzneimittelkandidaten scheinen geeignet, das Schlüsselenzym des Virus, die sogenannte Hauptprotease auszuschalten. Die Studie basiert auf Laborexperimenten. Für die Entwicklung von Medikamenten sind noch aufwändige klinische Studien erforderlich. Die Ergebnisse sind nun im Journal “Angewandte Chemie“ veröffentlicht.



Vielversprechender Ansatz

Damit sich das Coronavirus SARS-CoV-2 vermehren kann, ist es auf die

Hauptprotease als Schlüsselenzym angewiesen. Das Virus lässt sein Genom aus

RNA zunächst in einen großen Protein-Strang übersetzen. Die virale

Hauptprotease zerschneidet dann dieses Proteinband in kleinere Einheiten,

aus denen die neuen Viruspartikel gebildet werden. “Die Hauptprotease ist

ein äußerst vielversprechender Ansatzpunkt der Coronavirus-Wirkstoffforschung”, sagt Prof. Dr. Christa E. Müller vom Pharmazeutischen Institut der Universität Bonn. "Wird dieses Enzym blockiert, dann ist die Virusvermehrung in den Körperzellen gestoppt." Die Wissenschaftlerin ist Mitglied in dem Transdisziplinären Forschungsbereich "Leben und Gesundheit" der Universität Bonn.

Hemmstoffe

Die Pharmazeutischen Chemiker entwarfen eine große Anzahl an potenziellenHemmstoffen basierend auf der Struktur der Hauptprotease und dem Mechanismus, mit dem das wichtige Virusvermehrungsenzym arbeitet. "Bedingung für einen geeigneten Hemmstoff ist, dass er ausreichend fest an die Hauptprotease bindet und ihr aktives Zentrum blockieren kann", sagt Prof. Dr. Michael Gütschow, der am Pharmazeutischen Institut der Universität Bonn eine eigene Arbeitsgruppe zu solchen Inhibitoren leitet.

Fluoreszierendes Testsystem

Dann ging es in die experimentelle Phase. Die Wissenschaftler entwickelten

für das Hochdurchsatz-Screening ein neues Testsystem. Sie boten der

Hauptprotease einen Ausgangsstoff (Substrat) an, an den ein Reportermolekül

gekoppelt war. Wenn die Protease diese Kopplung katalytisch spaltete, war

ein fluoreszierendes Leuchten des Produkts messbar. Blockierte aber ein

gleichzeitig verabreichter Hemmstoff erfolgreich die Aktivität der Protease,

kam es nicht zum Aufleuchten. „Bei den meisten Testverbindungen beobachteten

wir keine Enzymhemmung. Aber in seltenen Fällen unseres umfangreichen Tests

war die Fluoreszenz unterdrückt: Das waren die erhofften Treffer bei der

Suche nach Hemmstoffen für die Virus-Protease”, berichtet Gütschow.

Wie ein Kaugummi

Zwei Wirkstoffklassen sind nach dem Hochdurchsatz-Screening der Forscher

besonders vielversprechend, und maßgeschneiderte Verbindungen aus diesen

Klassen wurden neu synthetisiert. An der Hauptprotease kleben sie wie

Kaugummi und blockieren das entscheidende katalytische Zentrum, wodurch die

Hauptprotease die Virusvermehrung nicht mehr vorbereiten kann. “Einige der

Verbindungen haben sogar noch einen weiteren Effekt”, berichtet Müller. „Sie

hemmen darüber hinaus ein menschliches Enzym, das dem Virus dabei hilft, in

Körperzellen einzudringen.“



Die Beteiligten brachten ganz unterschiedliche Expertisen in die Studie ein.

“Nur durch die großartige Kooperation ist es uns gelungen, geeignete

Wirkstoffkandidaten zu entwerfen, zu synthetisieren und biochemisch zu

charakterisieren”, sagt Gütschow. „Die besten Wirkstoffe stellen

vielversprechende Leitstrukturen für die Arzneistoffentwicklung dar“, so

Müller. Umfangreiche klinische Tests müssten aber erst noch erweisen, ob

diese Kandidaten auch im Menschen die Vermehrung des SARS-Coronavirus-2

hemmen, so Gütschow.



Neben der federführenden Universität Bonn war das Institut für Virologie und

Immunbiologie der Uni Würzburg beteiligt.