20 Prozent mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen

In den vergangenen sieben Tagen spitzte sich die Situation in den österreichischen Spitälern deutlich zu. Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Zuge eines Pressegesprächs erklärte, hat sich die Auslastung der Intensivstationen in Österreich in der vergangenen Woche um 20 Prozent gesteigert.

Mit Stand Donnerstag um 11 Uhr werden 301 Patienten auf den Intensivstationen in Österreich behandelt. Auch auf den Normalstationen gibt es einen klaren Anstieg von zehn Prozent. Hier sind derzeit 1.124 Personen in Behandlung. "Wir stehen heute da, wo wir auch schon im Herbst gestanden sind und müssen es schaffen, eine Stabilisierung zu erreichen", so Anschober zu den besorgniserregenden Zahlen.