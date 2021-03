Auslastung der Intensivbetten in NÖ steigt deutlich an

In Niederösterreich sind 79 Intensivbetten (Stand: Montag, 14 Uhr) belegt. Die positive Nachricht vorweg ist, dass aber auch noch 102 Intensivbetten aktuell frei sind. Dennoch ist die hohe Zahl der Intensivbettenbelegung eine Entwicklung, die man - vor allem im Hinblick auf mögliche Lockerungen - genau beobachten muss.

Am Höhepunkt waren in Niederösterreich 115 Intensivbetten belegt. Noch am 4. Jänner lag man in NÖ bei 47 belegten Betten. Der niedrigste Wert seit Beginn der zweiten Welle. Seit gut zwei Monaten steigt die Belegung aber stetig an.

Eine Entwicklung, die man in der Landesregierung ganz genau beobachtet. "Wir haben immer klar gesagt, dass die Inzidenz ein wichtiger Wert ist aber es ist nicht der einzige Parameter, den man beachten muss", sagt Anton Heinzl, Sprecher der nö. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

So ist die Lage in den Krankenhäusern ebenfalls ein wichtiger Faktor. Und da, so sieht man das auch im Büro der Landesrätin, steuert Niederösterreich in besorgniserregende Sphären.