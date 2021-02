Wie lange Österreich noch impfen muss

Sterblichkeit bei Alten sinkt

Positives gibt es rund um die Impfung in Österreich aber dennoch zu berichten. 139.400 der geimpften Personen kommen aus der Altersgruppe ab 65 Jahren. Da gerade ältere Menschen zu den Hochrisikogruppen zählen, ist auch dort die Sterblichkeit durch eine Covid-19-Infektion deutlich höher.

Wie eine Datenanalyse von Orf.at zeigt, macht sich die Impfung nun genau in diesen Hochrisikogruppen erstmals bemerkbar. Noch in der Vorwoche waren mehr als 50 Prozent der Verstorbenen über 85 Jahren. Innerhalb von einer Woche fiel dieser Wert nun auf unter 40 Prozent, was eine statistisch relevante Senkung bedeutet.

In der Alterskategorie zwischen 75 und 84 Jahren ist die Reduktion noch nicht so signifikant, allerdings ist auch hier eine klare Tendenz nach unten zu erkennen.

Infizierte werden jünger

Zwar steigen die täglichen Neuinfektionen in den vergangenen zwei Wochen wieder deutlich an, doch die Infizierten in Österreich werden jünger.