Kassen-Chefarzt: "Werden uns jährlich gegen Corona impfen lassen müssen"

Die ÖGK hat den Bundesländern bereits für die anlaufende Erstimpfung gegen Corona Unterstützung angeboten, aber nur Kärnten hat bisher richtig zugegriffen. In Kärnten haben die ÖGK-Bezirksstellen am Wochenende geöffnet, um die über 80-Jährigen zu impfen. Am Wochenende deswegen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren und um berufstätigen Verwandten zu ermöglichen, ihre Senioren zum Impfen zu bringen. Darüber hinaus sind mobile Impfteams aus Ärzten und Verwaltungspersonal in Kärntner Tälern unterwegs, um schwer transportable Personen zu impfen. Jedes Wochenende werden 2.000 bis 3.000 der 25.000 über 80-jährigen Kärntner von der ÖGK geimpft.

Einige andere Bundesländer haben die ÖGK bereits gebeten, Risiko- und bestimmte Berufsgruppen zu impfen, sobald genügend Impfstoff geliefert wird. Grundsätzlich stehen den Bundesländern alle ÖGK-Außenstellen und die Gesundheitszentren als Impfinfrastruktur zur Verfügung – inklusive Ärztinnen und Verwaltungspersonal.

Auch "Impfbusse" möglich

Die ÖGK will jedoch keineswegs selbst alle Versicherten impfen, sondern im Gegenteil, es werde eine Vielzahl von Impfstellen, und zwar als Dauereinrichtungen geben müssen: niedergelassene Ärzte, Impfstraßen, ÖGK-Stellen etc. Krauter: „Ich könnte mir auch Impfbusse vorstellen, die z. B. zu Feuerwehrfesten und anderen gut besuchten Events fahren, um der Bevölkerung das Impfen möglichst nahe zu bringen.“ In den USA sei es üblich, dass sich die Leute an der Supermarktkasse impfen lassen können. „Das geht bei uns nicht. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass uns das Impfen und wahrscheinlich auch das Testen erhalten bleiben. Wir brauchen einen Schulterschluss von Bund, Ländern und Sozialversicherung, um ein permanentes Netzwerk für die Bevölkerung zu schaffen, das sowohl dem urbanen Bereich als auch der Peripherie angepasst ist.“

ÖGK als Koordinationsstelle

In anderen Ländern wurden eigene Impfbeauftragte – zum Beispiel ein Corona-Commissario in Italien – geschaffen. In Österreich könnte die ÖGK zur Drehscheibe werden, die das Impfen bundesweit koordiniert. Sie ist darüber bereits mit dem Gesundheitsministerium in Kontakt. „Die Gespräche laufen gut“, sagt Krauter.

"Nationales Ziel: Impfen"

Zur Debatte über die Impfstoff-Qualität sagt der ÖGK-Chefarzt: „Jeder Impfstoff ist besser als kein Impfstoff. Und wenn ich nur zu 70 Prozent geschützt bin, dann erspart mir das jedenfalls die Intensivstation.“ Krauter, der drei Mal pro Woche in Impf-Webinaren sitzt und mit Professoren in den USA und Europa in Kontakt ist, sagt, dass bei den Impfungen höchstwahrscheinlich auch Technologiewechsel möglich sein werden. Studien laufen. Das heißt, man wird höchstwahrscheinlich zwischen Vektor-Impfstoff und mRNA-Impfstoff wechseln können. Gewiss sei jedenfalls eines: „Das nationale Ziel lautet: Impfen.“