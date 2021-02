Welche Risiken die einzelnen Varianten des Coronavirus bergen

Seltene Variante B.1.525

B.1.525 ist noch eine seltener nachgewiesene Variante. Sie wurde kürzlich in Neapel nachgewiesen, die Variante war in Italien bisher noch nie gemeldet worden. 32 Fälle gab es auch in Großbritannien hieß es vergangene Woche. Wenige andere Fälle wurden in Nigeria, Dänemark und in den USA gemeldet, hieß es in einer Presseaussendung der süditalienischen Region Kampanien. Über diese Variante ist noch weniger bekannt.

Auf einer internationalen Datenbank zur den Virusstämmen heißt es jedoch, dass auch in dieser Variante die berüchtigte E484K-Mutation vorkommt.

Viel Dynamik bei Mutationen, aber kein "Alarm"

Klar sei, dass sich der Virus‐Stammbaum in etwa seit dem Spätherbst verstärkt in Varianten verästelt, die auch weiter vom Stamm weg reichen. Was diese gehäuften Veränderungen bewirken, sei jedoch kaum klar und schwer abzuschätzen. Man müsse wachsam bleiben, aber nicht quasi im Wochentakt in "Alarmismus" verfallen, sagte der Virologe Andreas Bergthaler zur APA.