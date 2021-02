Die weltweite Verbreitung von B.1.351

Erst die sogenannte Sequenzierung (siehe unten) ermöglicht die Bestimmung des Virenstammes. Dieses Verfahren ist vergleichsweise aufwendig und wird nur bei einem Bruchteil der positiven PCR-Tests angewandt. Diese Ergebnisse hinken zudem dem realen Infektionsgeschehen außerdem etwas mehr hinterher als die Tests zum Infektionsnachweis. Die Sequenzierung zur Bestimmung der Varianten dauert nämlich mehrere Tage. Drittens wird in vielen Ländern aus Ressourcenmangel nur wenig oder gar nicht sequenziert. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Variante B.1.351 bereits weiter verbreitet ist, als belegt werden kann.

Von Südafrika aus

Erstmals gefunden wurde B.1.351 im November vergangenen Jahres am Ostkap in Südafrika in einer Probe vom Oktober. Von dort aus verbreitete sich die Virus-Variante im Land und verdrängte weitgehend andere, ältere Varianten. Die Variante wurde in weiterer Folge in mehreren Ländern Sub-Sahara Afrikas identifiziert.

Zusätzlich zum Landweg verbreitete es sich durch den Flugverkehr aber weltweit. In Europa wurde es erstmals im Dezember in Großbritannien nachgewiesen. Nach letztem Stand ist die Variante seitdem in den meisten Ländern West- und Nordeuropas aufgetreten (siehe Grafik).