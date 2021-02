Erster Verdachtsfall auf Brasilien-Mutation in Österreich

Nach der Aufregung rund um die Fälle der Südafrika-Mutation vor allem in Tirol ist nun wohl eine neue Virusvariante entdeckt worden. Wie die Krone berichtet, könnte die brasilianische Mutation bereits in Salzburg angekommen sein. Damit wäre Salzburg österreichweit das erste Bundesland mit einem Fall der brasilianischen Virus-Variante.

Ähnlich wie die Variante aus Südafrika gilt die brasilianisches Variante als als hochansteckend. Vermutet wird auch, dass die Brasilien-Mutation resistenter gegen Antikörper ist. Möglicherweise können sich Personen nach überstandener Covid-Erkrankung erneut infizieren. Im Moment werden laut Krone weitere Untersuchungen durchgeführt, da noch kein eindeutiges Ergebnis vorliegt. Das Endergebnis der Analysen sollte aber in den nächsten Tagen Klarheit bringen.

Von Finnland über Tschechien bis nach Brasilien scheint aktuell ein ganzer SARS-CoV-2-Variantendschungel zu wuchern. Klar sei, dass sich der Virus-Stammbaum in etwa seit dem Spätherbst verstärkt in Varianten verästelt, die auch weiter vom Stamm weg reichen. Was diese gehäuften Veränderungen bewirken, sei jedoch kaum klar und schwer abzuschätzen. Man müsse wachsam bleiben, aber nicht quasi im Wochentakt in "Alarmismus" verfallen, sagte der Virologe Andreas Bergthaler zur APA.