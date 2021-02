Die Corona-Impfung: Ein Stich, der spaltet

„Die Impf-Sensation“: So titelte der KURIER am Montag. Und tatsächlich sind die Ergebnisse einer aus Israel kommenden Studie vielversprechend. Denn es besteht die berechtigte Hoffnung, dass Geimpfte nicht nur vor einer schweren Erkrankung geschützt sind, sondern dass sie sich auch nicht infizieren bzw. das Corona-Virus weitergeben.

Ist das der viel zitierte „Gamechanger“ in der Pandemie? Und was bedeutet das für den Lockdown und die Maßnahmen in Österreich?

Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen:

Was genau besagen die neuen Studiendaten, die aus Israel kolportiert werden?

In einer bisher unveröffentlichten und demnach noch nicht von einem wissenschaftlichen Fachjournal geprüften Beobachtungsstudie wird davon gesprochen, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer „hocheffektiv“ ist, weil er nicht nur vor einer schweren Erkrankung an Covid-19 schützt, sondern auch die Infektion mit SARS-CoV-2 verhindert. Basierend auf Gesundheitsdaten von Geimpften und Ungeimpften (in Israel wurden bereits 4,3 Millionen Menschen immunisiert) soll festgestellt worden sein, dass der Impfstoff zu fast 90 Prozent eine Infektion und damit die Weitergabe des Krankheitserregers unterbindet.

Wenn der Impfstoff auch die Weitergabe verhindert, würde das die Infektionsketten unterbrechen und die Epidemie deutlich eindämmen. In Deutschland sprechen Experten bereits vom Erreichen der Herdenimmunität und der Rückkehr zu einem normalen Leben. Biontech/Pfizer hat die Ergebnisse zurzeit weder bestätigt noch kommentiert.