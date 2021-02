Mehr Rechte für Geimpfte und Genesene?

Pro:

Die Erkenntnis, dass Pfizer-Geimpfte fast nicht mehr ansteckend sind, ist natürlich ein Gamechanger. Jedenfalls in rechtlicher Hinsicht, aber auch in wirtschaftlicher. Wer selbst das Virus nicht mehr weitergeben oder mit einem schweren Krankheitsverlauf die Intensivstationen nicht mehr belasten kann, darf mit staatlicher Gewalt nicht mehr in seinen Freiheitsrechten eingeschränkt werden. Ausgangssperren sind daher jedenfalls tabu, Beschränkungen in der Erwerbstätigkeit oder bei der Sportausübung ebenso.

Doch neben der rechtlichen Sicht ist es vor allem eine wirtschaftliche Mega-Chance. Im Sommer werden rund 2,5 Millionen Menschen in Österreich immunisiert sein. Neben den dann mehr als 500.000 Menschen, die bereits mit Corona infiziert waren und wieder genesen sind, stellt diese Gruppe einen enormen Wirtschaftsfaktor dar. Diese Glücklichen können im Sommer in die Hotels, ins Wirtshaus, beim Einkaufen ohne Maske Spaß haben, ins Theater oder ins Fitnessstudio.

Doch um keinen Spalt in die Gesellschaft zu treiben, ist eines unabdingbar: Alle, die noch keine Impfung angeboten bekommen haben oder sich nicht impfen lassen wollen, müssen die Möglichkeit haben, sich mit negativen Tests kostenlos und ohne lange Wartezeit die gleichen Rechte zu verschaffen. So wie das derzeit auch schon mit den 48 Stunden gültigen Zertifikaten für den Friseurbesuch geht. Und was wir schleunigst brauchen: eine App, die Impf- oder Genesenen- oder Teststatus anzeigt. Rein datenschutzrechtlich sollte es dabei keine Probleme geben.

- von Richard Grasl