Schon im Frühjahr hat die ELGA-Infrastruktur die "eMedikation" realisiert. Mit ihr wurde es möglich, dass Patienten rezeptpflichtige Arzneimittel in einer Apotheke abholen können ohne vorher in eine Arzt-Ordination zu gehen. Rund 7 Millionen Verordnungen wurden auf diese Weise jeden Monat erledigt.

Am Mittwoch folgt im Nationalrat ein weiterer Schritt: Covid-bedingt werden neue Details des elektronischen Impfpasses (eImpfass) fixiert. So müssen etwa alle bereits erfolgten Corona-Schutzimpfungen nachträglich in den eImpfpass eingetragen werden. Und es wird fixiert, dass man mit dieser eingetragenen Impfung auch einen international gültigen Nachweis für die Impfung bekommen kann – etwa in Form eines Q/R-Codes.

Bemerkenswert ist dabei: Im Unterschied zum ELGA-System, von dem man sich als Krankenversicherter abmelden kann, ist das beim eImpfpass nicht vorgesehen. Jeder und jede bekommt einen.

Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen im Parlament, sieht das als fast zwingend nötig, um die Qualität der Gesundheitsversorgung zu heben. "Derzeit wissen wir nicht, wie die konkrete Durchimpfungsrate bei einzelnen Krankheiten wie Masern ist. Wir können das nur anhand der importierten Impfdosen schätzen", sagt Schallmeiner zum KURIER.

Der verpflichtende Impfpass trage dazu bei, die diversen Schutzimpfungen aktiver zu steuern und zu verhindern, dass die Herdenimmunität verloren geht. Gerade bei Covid-19 sei es für den Staat essenziell zu wissen, wer wann wo geimpft worden ist.