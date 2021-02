Warum die Digitalisierung im Gesundheitssystem kränkelt

Tatsächlich wird an der Digitalisierung sichtbar, was im gesamten Gesundheitssystem für veritable Reibungsverluste sorgt, nämlich: die Kleinteiligkeit des Systems, man könnte auch sagen: der falsch verstandene Föderalismus.

Abgesehen von den rund 7.500 niedergelassenen Kassenvertragsärzten, die in ihren Ordinationen bis zu 70 verschiedene Software-Systeme einsetzen, müssen auch 8.000 Wahlärzte, neun Landessanitätsdirektionen, 1.000 Schulärzte, die Militärärzte sowie 900 Pflegeeinrichtungen harmonisiert werden – sie alle betreiben unterschiedliche Computersysteme und sind nach wie vor nur zum Teil an ELGA angeschlossen. So sind zwar alle Spitäler und Apotheken digital vernetzt, für mehr als 90 Prozent der Pensionistenwohnheime gilt dies aber nicht. Die Konsequenz: Als entschieden wurde, dass die Corona-Schutzimpfung vor Ort in den Heimen verabreicht wird, musste Österreich in Südkorea spezielle, weil besonders datensichere Tablets besorgen – andernfalls hätte man die Impfungen in den Heimen nicht zentral und digital erfassen können.