Viren im Abwasser: Daten werden Öffentlichkeit vorenthalten

Insam wiederum ärgert sich, dass „Tirol seine Daten geheim hält“ bzw. nicht teilt. Das Land steht einer Veröffentlichung kritisch gegenüber. „Diese Daten müssen ob ihrer Komplexität von Experten ausgewertet und analysiert werden“, heißt es auf Anfrage.

Gleichzeitig ist Tirol Musterschüler im Monitoring. In 43 Kläranlagen (mehr als in allen anderen Bundesländern zusammen) werden mindestens zwei Mal pro Woche – in Innsbruck sogar täglich – Proben gezogen.