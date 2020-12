Mehr als die Hälfte der Bevölkerung will sich impfen lassen

Pünktlich zur Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in der EU hat das Meinungsforschungsinstitut OGM für den KURIER die Impfbereitschaft der Bevölkerung erhoben. Resultat: Mehr als die Hälfte der Befragten erklärt sich bereit, sich impfen zu lassen. Von diesen in Summe 54 Prozent will sich wiederum die Hälfte „so rasch wie möglich“ impfen lassen, die andere Hälfte sagt ebenfalls „ja“, will aber „noch ein paar Monate zuwarten“.

Als strikte Impfgegner deklarieren sich 25 Prozent.

Und hier die Ergebnisse im Detail: