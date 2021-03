Großes Interesse an Selbsttests in den Apotheken

Ab heute bieten die Apotheken österreichweit gratis Corona-Selbsttests für zu Hause an. In den Apotheken können pro Monat fünf gratis Corona-Selbsttests für daheim abgeholt werden. Das Angebot gilt für krankenversicherte Personen ab 15 Jahren, aber vorerst nur für jene, die sich nicht von der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA abgemeldet haben.

Zudem wurde appelliert, nicht gleich zum Start die Apotheken zu stürmen. In der ersten Woche werden rund drei Millionen Tests für 600.000 Personen zur Verfügung stehen, betonte die Apothekerkammer am Montag. "Wir liefern diese Woche 2.000 Tests an jede Apotheke in Österreich. Kommende Woche werden es dann etwa doppelt so viele sein", erklärt Wolfgang Müller, Sprecher der Apothekerkammer.

"Alles in geordneten Bahnen"

Für eine erste Bilanz sei es laut Müller zwar noch zu früh, aber die ersten einzelnen Rückmeldungen aus den Apotheken zeigen, dass das Interesse an den Selbsttests groß ist. "Die Nachfrage ist groß, aber es läuft alles in geordneten Bahnen", so Müller.

Grundsätzlich müssen die Apotheken nun gleich drei interessierte Gruppen abarbeiten. Jene die sich für die gratis Selbsttests interessieren, die Antigentests sowie jene, die sowieso in die Apotheken kommen, um dort ihre Medikamente abzuholen.

Auch Peter Gonda, Präsident der nö. Apothekerkammer und selbst Apotheker in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) berichtet von geordneten Zuständen: "Die Leute machen keinen Stress, alle sind sehr diszipliniert. Das Interesse ist auf jeden Fall groß und ein Drittel der Testkits sind bereits weg." Positiv sieht Gonda auch, dass sich die Menschen die Zeit nehmen, sich die Tests für zu Hause erklären zu lassen, damit "sie auch wissen wie man es richtig macht".

Für die Apothekerkammer ist die neue Aktion ein weiterer Baustein, um die Pandemie einzudämmen und man wiederholt den Vorschlag der Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr, welchen Sie bereits im KURIER-Interview machte: "Wenn man uns braucht, sind wir da. Impfungen sind technisch und räumlich möglich, wenn man spezielle Ausbildungen absolviert."