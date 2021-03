Apotheken könnten "binnen weniger Wochen" mit Impfen beginnen

Die selbstständige Apothekerin aus Neuzeug/Oberösterreich ("Steyrtalapotheke") ist seit Juli 2017 Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer. Zuvor war sie in der Landesvertretung Oberösterreich aktiv. Die 60-Jährige ist die erste Frau an der Spitze der seit 70 Jahren bestehenden Berufsvertretung. Ihr Ziel: Sie will Apotheken als "Gesundheits-Nahversorger" noch vor den Ärzten als erste Anlaufstelle in der medizinischen Versorgungspyramide verankern

1.400 Apotheken

In Österreich gibt es 1.400 öffentliche und 42 Krankenhausapotheken, in denen rund 17.000 Menschen beschäftigt sind. Jede zweite Apotheke wird von einer Frau geführt, insgesamt liegt der Frauenanteil in den Apotheken bei 89 Prozent. Das flächendeckende Versorgungsnetz erweist sich in der Pandemie als wichtige Säule des Gesundheitssystems