An Schulen soll auch am Freitag getestet werden

Derzeit besuchen Volksschüler an allen fünf Wochentagen die Schule - getestet werden sie per anterio-nasalem Schnelltests ("Nasenbohrer-Tests") nur am Montag und Mittwoch. Alle anderen Schüler haben einen Schichtbetrieb mit zwei Gruppen (zwei Tage in der Schule, zwei Tage daheim, Freitag grundsätzlich alle daheim) und werden nur am jeweiligen Beginn ihrer Präsenz-Schicht getestet. Unter-14-Jährige, die am Freitag an den Schulen betreut werden, wurden an diesem Tag schon bisher getestet. Nur wer sich testet, darf auch am Präsenzschulbetrieb teilnehmen.

Auch alle Lehrer bekommen einen zusätzlichen Schnelltest pro Woche zur Verfügung gestellt - zusätzlich zur Berufsgruppentestung sowie dem bisherigen Schnelltest an Schulen. Anders als bei den Schülern ist der Berufsgruppentest nicht verpflichtend. Pädagogen, die ihn nicht machen, müssen aber mit FFP2-Maske (statt Mund-Nasen-Schutz) unterrichten.