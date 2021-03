Tag der Wahrheit für die Nasenbohrertests

Zur Erklärung: Bei einer Corona-Infektion ist kurz nach Infektion die Viruslast niedrig, erst nach einigen Tagen und nicht länger als ein paar Tage sind die Infizierten dann wirklich ansteckend, und die Viruslast ist hoch. Und dann kann man zwar manchmal wochenlang das Virus mit PCR nachweisen, infektiös sind die Menschen dann aber nicht mehr.

Wie gut ist das Sicherheitsnetz?

Warum dann aber die Studie? Der Forscher erklärt: „Erstens bekommen wir eine Evaluation, wie gut die Nasenbohrertests infizierte und infektiöse Kinder und Jugendliche ohne Symptome erkennen. Dann werden wir sehen, wie gut das Sicherheitsnetz an den Schulen ist, wo ja ein Schichtbetrieb herrscht und die Hygieneregeln relativ scharf sind. Drittens werden alle positiven Proben auf alle neuen Virusvarianten sequenziert.

So wird auch klar, ob die ansteckenderen Varianten in den Schulen eine besondere Rolle spielen.“ Das werde noch weit über 2021 wichtig sein, weil die Kinder unter 16 Jahren nicht geimpft werden und Schüler somit noch für einige Zeit ein Reservoir für SARS-CoV-2 darstellen. „Gerade in dieser Bevölkerungsgruppe müssen wir auch in Zukunft beobachten, ob sich neue Virusvarianten ausbreiten, die uns Sorge machen könnten.“