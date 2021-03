Ausreisetests? Wr. Neustadt verfolgt andere Strategie

Man reagiert nun mit einer eigenen, verschärften Teststrategie auf die zuletzt bis auf 419 gekletterte Inzidenz. Das ist das Ergebnis eines Gesprächsgipfels von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger mit den Verantwortlichen des Landes NÖ. Ab Mittwoch werden die zehn dauerhaften Teststraßen in der Stadt nochmals mit drei zusätzlichen Drive-in-Stationen an den wichtigsten Stadteinfahrten aufgestockt. Sie sind auch am Wochenende geöffnet. An den üblichen Standorten werden die Testzeiten ausgeweitet.