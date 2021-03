Streit um Abriegelung von Corona-Hotspots

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) scheint von Bezirkssperren wenig begeistert. Derzeit fehle die rechtliche Grundlage, darum sei fraglich, wann das Modell kommt, meinte er am Dienstag auf Antenne-Kärnten. Was laut einem Bericht der Kleinen Zeitung allerdings nach dem Vorbild Hermagors für ganz Kärnten kommen könnte, ist ein Beendung der Quarantäne nur mittels PCR-Test. Bei einem Krisengipfel Mitte Februar wurde dieser Schritt für Hermagor beschlossen. Seither zeige sich, dass zwischen 70 bis 80 Prozent der Infizierten auch am 8. Tag der Quarantäne noch eine hohe Viruslast aufweisen.

Die Inzidenzzahlen haben diese Tests in Hermagor aber nicht sinken, sondern am Dienstag erneut steigen lassen. Im Südwesten Kärntens selbst zeigt man sich offen für die Maßnahmen des Bundes. Anleihen für die Umsetzung könnte man sich ja in Tirol nehmen, heißt es. Eine Herausforderung dürften aber im Falle die Kontrollen bei der Ausreise mit sich bringen. Der Bezirk, in dem rund 18.000 Menschen leben, ist immerhin 120 Kilometer lang. Allein neun Hauptstraßen gibt es.