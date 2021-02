Schneeberger: „Es muss jetzt wieder geöffnet werden“

KURIER-Talk. „Es muss jetzt wieder geöffnet werden und das mit ganz klaren Vorgaben.“ Das sagt Klaus Schneeberger, ÖVP-Klubobmann in Niederösterreich und Bürgermeister von Wiener Neustadt, im KURIER-Talk im Pods & Bowls. Ein Grund ist für ihn die Stimmung an der Basis. „Man merkt im Moment, dass die Menschen verunsichert sind, nicht mehr an das glauben, was gesagt wird, und sich daher auch kaum mehr an all die Regeln halten, die vorgegeben sind.“

Klaus Schneeberger ist mittlerweile der am längsten amtierende Klubobmann in Österreichs. In seinem Heimatbundesland gilt er als die rechte Hand von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und auch als einer der ständigen Gesprächspartner von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wenn er jetzt weitere Öffnungen anspricht, dann schwingt da auch die Stimmung mit, die er tagtäglich in seiner Stadt wahrnimmt, die in das politische Handeln einfließen müsste.