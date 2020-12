Beteiligung am Massentest wird zur Rassismus-Debatte

Übrig bleibt nun das politische Hickhack. Der Landesgeschäftsführer der SPÖ-NÖ, Wolfgang Kocevar, bezeichnet Schneebergers Äußerungen als „skandalös“. „Eine letztklassige und peinliche Aussage, welche lediglich darauf abzielt, die Gesellschaft zu spalten, um von den eigenen Versäumnissen von Bundeskanzler Kurz und seiner Chaos-Truppe in der Regierung abzulenken“, so Kocevar.

Gründe für das Fernbleiben

Auch für den Wiener Neustädter SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger ist die Beteiligung an den COVID-Tests in der Stadt wenig zufriedenstellend. „In der Analyse des ‚Warum’ unterscheiden wir uns aber diametral“, so Spenger zu Schneebergers Aussagen. Für ihn liegen die Gründe der schwachen Teilnahme am "geringen Vertrauen der Bevölkerung in die doch nicht zu 100-Prozent sicheren Antigen-Tests. Weiters an der Angst, wenige Tage vor Weihnachten einen positiven Befund zu haben und damit die ganze Familie in Quarantäne zu schicken. Außerdem sieht er eine rapide steigende Corona-Müdigkeit der Menschen und ortet Protest, weil immer weniger Personen die Maßnahmen der Bundesregierung mittragen würden.

Dienstag wird noch getestet

Die COVID-19-Massentests laufen in Wiener Neustadt noch bis Dienstag, 15. Dezember, jeweils von 8 bis 18 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht mehr notwendig.