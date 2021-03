Wiener Neustadt wehrt sich gegen die Corona-Ausreisetests

Rekordzahl an Tests

Die Strategie mit dem verstärkten Testangebot gehe zwar insofern auf, dass man mit mehr als 13.000 wöchentlichen Tests einen neuen Rekord erreicht hat. Die positiven Fälle steigen aber dennoch. Und das trotz eines „tagesaktuellen Contact-Tracings“. Die lückenlose Nachverfolgung von Kontaktpersonen scheitere nicht etwa am Personal, sondern laut Schneeberger viel mehr am „Umstand, dass die Auskunftsbereitschaft der Covid-positiven Personen stark nachgelassen hat“. Private Treffen werden aus Angst vor Strafen nicht gerne ausgeplaudert, so der Stadtchef.

Im Ministerium zeigt man kein Verständnis für die „unkooperative Haltung“ Wiener Neustadts. Ausreisetests seien nicht als „Abriegeln“ zu verstehen. Es gehe darum, stichprobenartig zu kontrollieren, ob negative Covid-Tests vorhanden seien. Die Bevölkerung müsse durch Kontrollen sensibilisiert werden.

In zwei Salzburger Gemeinden wurde das am Freitag bereits Alltag, in Radstadt und Bad Hofgastein. Vier Checkpoints wurden in Radstadt eingerichtet: Seit Mitternacht darf die Pongauer Gemeinde nur verlassen, wer einen negativen Corona-Test besitzt. Das gilt 14 Tage lang.