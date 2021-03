Bezirk Hermagor wird ab Dienstag abgeriegelt

Hermagors Bezirkshauptmann Heinz Pansi: "Der Bund hatte die Maßnahme gefordert und wir werden sie umsetzen." Für Hermagor bedeute dies nun vor allem eine logistische Herausforderung, die "nur mit Hilfe des Bundesheers zu bewältigen sei." Die Soldaten werden in Hermagor für den Aufbau der Testlogistik zuständig sein. Für aus- und einpendelnde Schülerinnen und Schüler gilt ab Montag Distance Learning.

Damit nehmen die am Montag von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verkündeten Pläne, künftig in Bezirken mit hoher 7-Tage-Inzidenz („einer über 400“) - in Hermagor lag sie am Mittwoch bei 665 – Ausreisetestungen durchzuführen, konkrete Gestalt an. Wie es mit den Sorgenkindern, der Stadt Wiener Neustadt in Niederösterreich und dem Bezirk St. Johann im Salzburger Pongau (beide ebenfalls über einem Wert von 400) weitergeht, bleibt offen.

Das Land Salzburg preschte am Dienstag bereits für die Orte Bad Hofgastein und Radstadt mit einer Sonderlösung vor. Ab Freitag dürfen die Einwohner die Orte – jeweils mit Inzidenzen über 1.000 – nur noch mit negativem Test verlassen.