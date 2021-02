Keine Quarantäne trotz explodierender Corona-Zahlen in Hermagor

Denn Fakt ist auch: Die Maßnahmen, die gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Hermagor bisher ergriffen worden sind, gehen vielen zu wenig weit. Dass es Zeit zu handeln ist, belegte auch eine Reise, die Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Donnerstag antrat. Zu Mittag hielt der Landeshauptmann ein Treffen mit Experten und Hermagors Bezirkshauptmann Heinz Pansi vor Ort ab. Inhalt: Weitere Maßnahmen für den Bezirk, um die Ausbreitung aufzuhalten. Das überraschende Ergebnis: Es gibt keine Quarantäne für den Bezirk.

Quarantäne und Tests für Skifahrer

Vielmehr bereits bestehende Maßnahmen. Laut Landeshauptmann Peter Kaiser werden Kontaktpersonen der Kategorie I und II Tests unterzogen und die derzeit infizierten Menschen werden am achten Tag, bevor die Quarantäne beendet wird, noch einmal getestet, um auf Nummer Sicher zu gehen, da die Viruslast bei den Infizierten sehr hoch ist. Diese Maßnahmen wurde bereits vergangene Woche beschlossen.



"Ebenso zur Diskussion stehen verpflichtende Tests für die Schifahrerinnen und Schifahrer, die beispielsweise am Nassfeld die Lifte nutzen. Die drei vorhandenen Teststraßen mit vier Testlinien in Hermagor, Kötschach und im Lesachtal können intensiviert werden", sagte Kaiser.

Das Nassfeld ist mit 110 Pistenkilometern immerhin das größte Skigebiet Kärntens. Gerald Kroschel, Sprecher des Skigebiets: "Wir haben bereits zwei Teststationen, die mit Saisonbeginn errichtet worden sind. Falls der Fall der Fälle eintritt, sind wir gerüstet." Eine Schließung des Skigebiets sei laut derzeitigem Stand nicht geplant. "Wir wollen bis 11. April regulär geöffnet lassen."

Dass es keine Quarantäne gibt, sorgt für Unverständnis. Denn die bisherigen Experten-Vorgaben sprechen klar dafür. Bisher wurde immer eine Sieben-Tages-Inzidenz von 200 als Richtwert für weitere Schritte genannt. Zur Erinnerung: In Hermagor liegt sie bei 526. Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner sagte im KURIER-Gespräch: "Wir wollen uns die Entwicklung der Zahlen in den kommenden Tagen ansehen, dann werden wir nochmals eine Entscheidung diesbezüglich treffen. Aber eine Quarantäne ist die ultima ratio."

Polizeikontrollen

Hermagors Bezrikshauptmann Heinz Pansi appelliert vor allem an die Eigenverantwortung der Bürger: "Wir müssen auf Eigenverantwortung setzen. Wir können nicht vor jedes Haus einen Polizisten stellen.“ Erhöhet sollen aber die Polizeikontrollen in Bezug auf Zweitwohnsitze und Gewerbebetriebe in dem Kärntner Bezirk werden.