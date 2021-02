Coronavirus: Erster Fall von Südafrika-Mutation in Salzburg

Wie die Stadt Salzburg am Dienstagvormittag mitteilte ist die südafrikanische Variante des Coronavirus offenbar im Bundesland angekommen. Beim 15-jährigen Sohn eines in der Stadt Salzburg wohnhaften Afrikaners sei ein Vortest auf die Südafrika-Variante positiv gewesen. Es sei davon auszugehen, dass sich der hochgradige Mutationsverdacht bestätige, heißt es vonseiten der Fachleute, berichtet die Stadt.

Die gesamte siebenköpfige Familie befinde sich in strenger Quarantäne. Die Indexperson dürfte laut Stadt der Vater sein. Er hatte sich in Afrika aufgehalten und war per Flugzeug über Wien kommend nach Salzburg zurückgekehrt. Bei seinem Test war zunächst nicht klar, ob es sich um eine Mutation des Virus handelt

Screening-Tests bei Familie

Da sich der Verdacht beim Sohn nun massiv erhärtet hat, wurde von den Behörden eine weiteres Screening der gesamten Familie angeordnet. Die Ergebnisse der Sequenzierung dieser Proben dürften im Lauf der nächste Woche vorliegen.