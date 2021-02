BVT-neu: Bastelstunde für den neuen Verfassungsschutz

Drei Spitzenposten Fest steht, es wird einen mächtigen Direktor geben und zwei Stellvertreter, die für jeweils einen Bereich (Geheimdienst beziehungsweise Ermittlungsbehörde) zuständig sind. Diese Posten sind bisher von der Qualitätskontrolle, die für Hunderte andere Mitarbeiter gilt, ausgenommen. Die Grünen und die Opposition wollen verhindern, dass diese wichtigen drei Posten mit Parteigängern besetzt werden.

Die Kontrolle Derzeit muss sich der Verfassungsschutz an strenge Regeln halten, die allerdings die Arbeit hemmen. Kommt es zu Problemen, dann ermittelt die Justiz. Künftig will man dies so weit wie möglich umgehen, damit keine geheimen Informationen nach außen dringen. Doch wer kontrolliert dann den Geheimdienst? Gepocht wird etwa auf starke Rechtsschutzbeauftragte und vor allem eine Kontrolle durch das Parlament. Letzteres hat Innenminister Karl Nehammer versprochen.