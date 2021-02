BVT: Brisante Lizenz zum Löschen

“Ich war in dieser Causa nie befasst. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das erste Mal befasst wurde“, sagte Gridling zu der Generals-Sache bei der Justiz aus. Außerdem sei Fasching mit dieser Angelegenheit betraut worden als die Justiz mit den Ermittlungen begonnen hat.

Auch sonst bietet die Einvernahme von Gridling so manche Überraschung: So gab der Ex-Direktor an, prinzipiell über operative Tätigkeiten keine Kenntnisse zu haben. Über den Inhalt eines Gespräches zwischen dem BVT und dem Justizministerium über Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen gegen jemanden, den der Verfassungsschutz nach Österreich gebracht hat, habe Gridling keine Informationen bekommen, sagt er.