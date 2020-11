In der Causa um mutmaßlichen Folter-General: BVT-Beamter wehrt sich

„Mein Mandant war nicht in Kenntnis, dass es sich bei der Zielperson um einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher handelte“ sagt Caroline Toifl, Anwältin des früheren BVT-Abteilungsleiters W. Erstmals Ende Jänner 2016 habe W. durch die CIJA davon erfahren. Ende Februar 2016 wurden die Unterlagen zu Khaled H. an die Justiz übermittelt. Ab Juli 2016 sei ihr Mandant W. infolge eines Dienstunfalls nicht mehr in der BVT-Abteilung tätig gewesen.

W. spielt auch noch in anderen Causa eine Rolle, so hat er Wirecard-Manager Marsalek am Tag vor seiner Flucht getroffen.