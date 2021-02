„Erhebliche Mängel“ bei der Terrorabwehr

Kennen Sie den Unterschied: Was ist die Aufgabe des Bundesamtes für Verfassungsschutz- und Terrorismusbekämpfung (BVT) und was macht das Wiener Landesamt (LVT Wien)?

Offenbar ist dies nicht einmal den handelnden Personen völlig klar. Zu diesem Schluss kommt man, wenn man den am Mittwoch veröffentlichten Bericht der un-abhängigen Terror-Untersuchungskommission liest, die den Anschlag in Wien aufgearbeitet hat. Vorbehalte, Vorwürfe und Misstrauen prägen das Bild über die jeweils andere Dienststelle, heißt es in dem 29-seitigen Papier.

Im Falle des Wiener Terroristen sah das so aus: Die Observation erfolgte durch das BVT, deren Sachbearbeitung durch das LVT Wien. Jede dieser Dienststellen hat jeweils die andere als verantwortlich gesehen. Im Prinzip hätten die Behörden alle Informationen gehabt, um den Anschlag zu verhindern. Die Infos waren aber auf zu viele Personen verteilt.