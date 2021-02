Das steht im Endbericht zum Terroranschlag in Wien

Wichtig bei einer bedingten Entlassung wäre jedenfalls eine geeignete Fall-Besprechung. Alle Betroffenen sollten an einem Tisch sitzen, von der Justiz bis zum Verfassungsschutz. Diese Gespräche seien auch dem zuständigen Gericht vorzulegen.

Kritik gab es neuerlich am LVT Wien, das zehn Monate benötigte, um eine Erstbewertung des Attentäters nach seiner Haftentlassung vorzulegen. In der Zwischenzeit habe Kujtim F. zahlreiche Handlungen gesetzt, die auf seine Gefährlichkeit hingewiesen hätten. Etwa die Teilnahme an einem Islamisten-Treffen in Wien oder der versuchte Kauf von Munition in der Slowakei. Diese Ereignisse waren den Behörden in ihrer Gesamtheit bekannt, im einzelnen allerdings nur bestimmten Mitarbeitern, heißt es in dem Papier.