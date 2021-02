Nach Terroranschlag in Wien: Das sind die politischen Folgen

Rund um den Terroranschlag vom November in Wien gab es schwere Fehler des Verfassungsschutzes. Das betrifft sowohl das Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) als auch zumindest das LVT Wien als Landesbehörde. Es gab „Fehlleistungen in personeller, technischer, organisatorischer und struktureller Hinsicht “.

Das ist das Fazit jenes unabhängigen Anti-Terror-Berichts mehrerer Experten, der am heutigen Mittwoch dem Innenministerium übergeben und am Donnerstag veröffentlicht werden wird. Angeprangert wird darin auch die mangelnde Information über Terrorverdächtige an höchste Stellen in der Polizei.