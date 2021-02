Terrorermittlungen: Kinder sangen bei Veranstaltung vom Putsch und Soldaten

Auch sonst gibt es Berichte über Treffen der Muslimbruderschaft in Wien zu dieser Zeit, sogar staatsgefährdende Aktivitäten in Ägypten sollen geplant worden sein. Fest steht, die Teilnehmer stehen für einen radikalen Islam. Doch was daran ist tatsächlich strafbar?

Keine Hinweise auf Terrorgelder

Die angeblich sichergestellten 25 Mio. Euro Bargeld, die in Medien kursierten, gab es nie. Bei den Razzien wurden (darunter auch in Firmen) ein paar Hunderttausend Euro sichergestellt. Allerdings wurden 33 Gebäude und Grundstücke beschlagnahmt. Sogar ein Privatgarten um 22.000 Euro ist zu finden. Diese Immobilien sollen in Summe die besagten 25 Millionen Euro wert sein.