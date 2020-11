Beschuldigte in Operation Luxor: „Habe nichts mit der Hamas zu tun!“

In den frühen Morgenstunden des 9. November läutete es an der Tür von Frau T. Sturm. Wenig später hörte sie lauten Krach, Scheiben klirrten. Schwer bewaffnete Polizisten standen in ihrem Haus. „Eine ganze Armada“, schildert der Sohn von Frau T. Er übersetzt, was seine Mutter sagt. „Sie haben das Haus durchsucht und meine Mutter mitgenommen.“