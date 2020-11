Operation Luxor: Im Ermittlungsakt tauchen Politiker auf

Doch auch Al-Rawi kommt in den Ermittlungsakten vor. In einem Fall geht es um eine „ordentliche Schule“, die die Muslimbrüder in Wien errichten wollen. Und das abgehörte Gespräch zwischen einem Verdächtigen und Al-Rawi vom 25. Juni 2020 könnte durchaus brisant sein. Der mutmaßliche Muslimbruder fragt, ob Al-Rawi sein Anliegen an den Bürgermeister weitergeleitet hat. Der SPÖ-Abgeordnete sagt daraufhin , dass dies vor der Wahl kein Thema werden solle.

In einem weiteren Telefonat von zwei Verdächtigen ist die Rede davon, dass Al-Rawi deswegen mit Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) gesprochen habe. Dieser habe versprochen, Bescheid zu geben, sofern er von aufgelassenen Schulen höre. Auch bei dem dritten Telefonat geht es darum, ob der Bürgermeister schon „von der Sache“ wüsste.

Al-Rawi wird jedenfalls nicht als Beschuldigter geführt (und auch kein anderer Politiker). Der SPÖ-Mann betont im Gespräch mit dem KURIER zu den Muslimbrüdern: „Ich war nie einer. Ich bin keiner. Und ich werde nie einer sein.“