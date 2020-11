Nach Großrazzia: Das Netzwerk der Muslimbrüder in Österreich

Die Staatsanwaltschaft Graz vermutet, dass über Teilorganisationen der Muslimbruderschaft in Europa, insbesondere auch in Österreich, Terrorismusfinanzierung betrieben wird. Das Geld soll zum Großteil aus Katar kommen. Über Vereine, Stiftungen oder Unternehmen in Österreich wird es weitergeleitet. Eine interessante Spur haben Enthüllungen rund um die Offshore-Leaks der „Panama Papers“ gebracht. Eine der führenden Personen aus Wien, ein 37-jähriger Akademiker, unterhält eine Briefkastenfirma im Steuerparadies Isle of Man. Von dort aus gibt es Verknüpfungen nach Liechtenstein, Dubai, England, Marokko, Saudia Arabien und andere Länder.

Als Schnittstelle wird in den Ermittlungsakten erneut jener Verein genannt, der in Wien und Graz Niederlassungen betreibt. So sollen im Jahr 2015 zwei Millionen Euro aus Katar auf das Vereinskonto überwiesen worden sein. Dieses Geld sollte der Missionierung in Europa dienen. Jedenfalls wurden mehrere Konten eingefroren.

Unter den Beschuldigten befindet sich auch ein Imam, der aufgrund seiner radikalen Predigten aus seiner Moschee entfernt wurde. Unter anderem soll er gepredigt haben: Es sei verboten, Ungläubigen zu ihrem praktizierten Glauben zu gratulieren. „Es ist, als ob man sich vor deren Kreuz niederwirft (...). Deshalb ist das Gratulieren eines Ungläubigen für Allah viel schlimmer, als jemanden für seinen Alkohol-Trunk oder Ehebruch oder dem Töten zu gratulieren.“