Nach Razzia: Islamlehrer suspendiert

Unter ihnen auch ein Imam mit ägyptischen Wurzeln, der in Wien unterrichtet hat. Ihm wird vorgeworfen, an Veranstaltungen der Muslimbruderschaft teilgenommen zu haben. Die Ermittler hatten außerdem Telefongespräche mitgehört, in denen über Käufe von Grundstücken und Häusern gesprochen wurde – das kam ihnen verdächtig vor. „Die Suspendierung ist eine völlig übereilte Reaktion auf fehlerhafte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Grundlage ist ein zweifelhaftes Gutachten“, ärgert sich Rechtsanwalt Andreas Schweitzer, der den Lehrer vertritt.

Auch drei steirische Lehrer stehen auf der Liste der Verdächtigen. Zwei betroffene Vertragslehrer im Pflichtschulbereich wurden „als Sicherheitsmaßnahme“ bis auf Weiteres dienstfrei gestellt, bestätigt die Bildungsdirektion Steiermark. Alle drei wurden aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Zudem sei der Fachinspektor für Islamische Religion informiert worden – er soll die Fälle nun prüfen.

Im dritten Fall sei laut Bildungsdirektion keine Außerdienststellung möglich gewesen, da kein Dienstvertrag mit der Bildungsdirektion bestand und der Lehrer von der Glaubensgemeinschaft entsandt wurde.