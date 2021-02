Operation Luxor: Über 100 Beschuldigte in der Causa Muslimbrüder

Muslimbruderschaft

Die Muslimbrüder wurden 1928 von Hasan al-Banna in Ägypten gegründet und gelten als einflussreichste sunnitische islamistische Bewegung. Ziel ist die Errichtung eines Staates nach Scharia-Recht. Nach dem Umsturz in Ägypten 2013 wurde sie in dort verboten und als Terrororganisation eingestuft. In Österreich ist sie allerdings nicht verboten

Hamas

Es handelt sich um eine radikale islamische Palästinenserorganisation, die u. a. Israel ablehnt. Sie verübte zahlreiche tödliche Terroranschläge. Die Hamas (übersetzt: „islamische Widerstandsbewegung“) wird auch in Österreich als Terrororganisation eingestuft und ist verboten