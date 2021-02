Das mühsame Warten auf den Impftermin

Warum noch keine exaktere Planung möglich ist: Nach wie vor steht viel zu wenig Impfstoff zur Verfügung, wie man auf Bundes- wie auf Landesebene unisono betont. So hat man zum Beispiel in Wien aktuell noch nicht einmal die erste Runde der Impfungen in den Alten- und Pflegewohnheimen abgeschlossen, wie ein Blick auf den regionalen Impfplan zeigt. "Wir fangen jetzt mit der Gruppe der Über-80-Jährigen außerhalb der Heime an, die 65- bis 80-Jährigen werden sich noch gedulden müssen, bis wir damit fertig sind", sagt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.