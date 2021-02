Zahl der bestätigten Fälle der Südafrika-Variante nimmt weiter zu

Die Zahl der eindeutig bestätigten Fälle mit der südafrikanischen Variante B 1.351 des Coronavirus SARS-CoV-2 steigt weiter an, geht jetzt aus einer neuen Aufstellung der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) hervor.

Mit Stand 15. Februar, 7 Uhr gab es 279 bestätigte Proben, davon 271 aus Tirol. Fünf Fälle sind in Wien bestätigt, je einer in der Steiermark, in Niederösterreich und in Salzburg.

Bei weiteren 303 Proben gibt es einen Verdacht auf die Variante B 1.351. Im "Mutationsbericht" der AGES vom 10. Februar waren es 171 bestätigte Fälle, davon 167 in Tirol.

Das Land Tirol spricht von 318 durch Voll- oder Teilsequenzierung bestätigten Südafrika-Mutationsfällen (nach dieser Zählung ein stabiler Wert zum Vortag), allerdings gibt es elf neue Verdachtsfälle. Insgesamt sind es laut Land Tirol 198 Verdachtsfälle - hier ist die Zahl wiederum geringer als die Angaben der AGES, die von 303 Verdachtsfällen spricht.

Neue Zahlen gibt es auch zur britischen Variante B 1.1.7: Von dieser sind jetzt 1096 Fälle bestätigt, davon in Wien 471, im Burgenland 189, in Kärnten 30, in Niederösterreich 115, in Oberösterreich 14, in Salzburg 177, in der Steiermark 25, in Tirol 74, in Vorarlberg eine.